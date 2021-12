Doch nicht insolvent Windhorsts Schein-Sieg von Amsterdam

Das Leben des Lars Windhorst spielt sich irgendwo zwischen Hollywood und Hölle ab. Gerade noch schaute er auf einer Yacht zusammen mit den Schauspielern Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas ein Fußballspiel seines Clubs Hertha BSC an – im nächsten Moment beschäftigt er sich mit der Insolvenz seiner Firmenholding. Windhorsts Weihnachtsbotschaft klingt immerhin angriffslustig wie eh und je. „An diejenigen, die gezweifelt haben“, schrieb der Investor am Dienstag in einer privaten Gruppe von Hertha-Fans bei Facebook. „Das Gericht in Amsterdam hat heute die Insolvenz-Entscheidung gegen meine Tennor Holding B.V. annulliert und aufgehoben. Nun geht's mit viel positiver Energie und voller Kraft weiter voran.“