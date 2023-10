Dramatische Baukrise „Wohnungen, die heute nicht begonnen werden, werden uns in zwei Jahren auf dem Mietmarkt fehlen“

Immer mehr Wohnungsbauunternehmen berichten, dass Projekte storniert wurden. So waren im September 21,4 Prozent der Firmen von Stornierungen im Wohnungsbau betroffen, im Vormonat waren es 20,7 Prozent. Das hat das Münchner Ifo-Institut am Montag mitgeteilt, die Zahlen basieren auf einer Umfrage. „Viele Projekte sind wegen der höheren Zinsen und gestiegenen Baukosten nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Die Wohnungen, die heute nicht begonnen werden, werden uns in zwei Jahren auf dem Mietmarkt fehlen.“