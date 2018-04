Dritte Verhandlungsrunde: Gewerkschaft dringt in Bau-Tarifgesprächen auf Abschluss

BerlinDie Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 800.000 Bauarbeiter gehen voraussichtlich in die Schlussphase. „Wir wollen in dieser Runde ein Ergebnis. Eine weitere Runde wird es nicht geben“, sagte der Verhandlungsführer der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), Dietmar Schäfers, am Montag in Berlin zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde.