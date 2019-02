DriveNow, Car2Go, Flinkster und Co. Fast 2,5 Millionen Carsharing-Kunden in Deutschland

Das Carsharing gewinnt in Deutschland weiter rasant Anhänger. Im vergangenen Jahr hatten DriveNow, Car2Go oder Flinkster rund 2,46 Millionen Kunden, wie der Carshahring-Verband BCS am Mittwoch in Berlin mitteilte. Dies sind 350.000 mehr als 2017, was einem Plus von fast 17 Prozent entspricht. Die Zahl der Mietwagen stieg um 12,5 Prozent auf über 20.000 Autos. Fast jedes zehnte von ihnen ist elektrisch. Die sogenannten Freefloater, Autos ohne festen Standort in 18 Großstädten, nutzen die meisten Kunden. Hier wurde ein Plus von rund 15 Prozent auf 1,8 Millionen Kunden verzeichnet. Das rasante Wachstum der vergangenen Jahre schwächte sich bei DriveNow oder Car2Go aber etwas ab. Das stationsbasierte Carsharing in etwa 740 Orten legte dagegen um 21,5 Prozent auf jetzt 650.000 Kunden zu.