DSGVO: Der Tag der Abmahnanwälte

Die 99 Artikel der DSGVO betreffen nicht allein große Konzerne, sondern auch alle Institutionen, Vereine oder Selbständige, die personenbezogene Daten verarbeiten. Das beginnt bei der Speicherung von E-Mail-Adressen von Newsletter-Empfängern. In der Hoffnung, dass Berater ihnen durch die 99 DSGVO-Artikel helfen könnten, nahmen Unternehmer in den vergangenen Wochen dankend jede Visitenkarte entgegen. Die Aufgabe der Berater ist es, die Datenbanken und Sicherheitssysteme so aufzustellen, dass Unternehmer sich beim Öffnen des Briefkastens nicht fürchten müssen. Denn mit neuen Gesetzen steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Abmahnungen, die klassischerweise von Anwaltskanzleien per Post versendet werden.