„Dunkler Reiz“ Die Sperrzone als Urlaubsziel

So unterschiedlich wie die Reiseziele seien auch die Menschen und ihre Gründe zum Dark Tourist zu werden. „Ich glaube kaum, dass das, was den einen dazu bringt, Verdun oder andere Orte des Ersten Weltkriegs zu besuchen, viel mit dem gemein hat, was andere zum Beispiel nach Tschernobyl oder in die vulkanischen Mondlandschaften Islands verschlägt.“ Eine Skandalisierung dieses Tourismus lehnt er ab. Seine persönliche Grenze setzt Hohenhaus aber klar bei „Slum Tourism“, dem Besuch von Armenvierteln. „Meines Erachtens handelt es sich hierbei um etwas fundamental Anderes, zumal es nicht um geschichtliches, vergangenes Elend geht, sondern um weiterhin anhaltendes.“

Was schon länger her sei, sei stets weniger problematisch, sowohl gefühlsmäßig als auch kulturpolitisch, so Hohenhaus. „Richtig schwierig wird es in ethischer Hinsicht bei gerade erst geschehenen Katastrophen.“ Als Beispiel nennt er die Brandtragödie des Grenfell Tower in London oder das vor Italien verunglückte Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“. Er gibt zu, dass er sich das Schiff wahrscheinlich angesehen hätte, wäre er in der Nähe gewesen. Aber davor Selfies zu knipsen, wäre ihm nicht in den Sinn gekommen.