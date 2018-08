„Dunkler Reiz“ Die Sperrzone als Urlaubsziel

Ein Element, das Touristen an diese Orte treibt, könnte die Konfrontation mit den eigenen Alpträumen sein, erklärt Dark-Tourism-Experte Hohenhaus auf seiner Website. Wie würde man sich selbst in Fall der Katastrophe verhalten? Einen anderen Ansatz bringt Philip Stone ins Spiel. Er ist Forscher am weltweit ersten Institut für Dark Tourism an der University of Central Lancashire in Großbritannien. In westlichen säkularen Gesellschaften finde der Tod weitgehend hinter geschlossenen Türen statt, schreibt Stone in einer Studie. Der Dark Tourism könne einen „sozialen Filter zwischen Leben und Tod“ vermitteln.