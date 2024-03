E-Commerce Out of fashion? Zalandos Kampf gegen die Grenzen des Wachstums

Ein wesentlicher Teil der Strategie beinhaltet also: Mehr Personalisierung, mehr Contentempfehlung. Das sei in der neuen Phase des E-Commerce entscheidend, heißt es von Zalando. Und auch Tian Su, die Trendspotterin, soll die Kunden in der App weiter bei der Stange halten.



