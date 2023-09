E-Fuels Die E-Fuel-Forderung des Lufthansa-Chefs ist einfach absurd

Nun ist es nicht so, dass sich die Lufthansa nicht auch an Projekten beteiligen würde, die E-Fuels zum Ziel haben. Doch keines der Projekte ist so weit wie das von Porsche und HIF. Und das Engagement weniger intensiv. Spohr sollte sich nicht auf die Öl- und Gasindustrie oder andere Branchen verlassen, sondern die Dinge endlich selbst in die Hand nehmen. Unternehmertum statt Nehmertum ist hier gefragt. Die Forderung des Lufthansa-Chefs lässt sich daher vor allem antimarktwirtschaftlich deuten.



Der Manager verkennt zudem die Macht der Skaleneffekte. Je mehr Direct-Air-Capture-Anlagen auf der Welt produziert werden, desto weniger werden sie kosten. Gleiches gilt für die Elektrolysetechnik, die es braucht, um aus Grünstrom und Wasser jenen Wasserstoff zu produzieren, der im Kerosin steckt. Und natürlich für Windräder und Solarzellen. Bei Solarzellen etwa gilt seit Jahren die Faustregel, dass jede Verdoppelung der Kapazität den Preis um 20 Prozent fallen lässt.