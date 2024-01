E-Rezept erklärt Wie funktioniert das E-Rezept und wie lösen Patienten es ein?

Für die Nutzung auf dem Smartphone wurde eigens eine E-Rezept-App entwickelt. Um diese für die Nutzung freizuschalten, sind allerdings einige Voraussetzungen und Einrichtungsschritte nötig. Wer statt der Versichertenkarte das Handy nutzen will, benötigt ein Smartphone mit NFC-Funktion (Nahfeldkommunikation). Diese Funktion ist beispielsweise auch für das kontaktlose Bezahlen im Einsatz. Darüber hinaus muss auch die Versichertenkarte über einen NFC-Chip verfügen. Ob das der Fall ist, lässt sich meist schon direkt am Äußeren der Karte erkennen. Ein Großteil der Krankenkassen druckt dazu ein bestimmtes Symbol auf seine Versichertenkarten, das dem bekannten WLAN-Symbol ähnlichsieht. Wer sich nicht sicher ist, kann sich an seinen Versicherer wenden. Zusätzlich benötigen alle Versicherten die so genannte eGK-Pin, die ebenfalls über die Krankenkasse erhältlich ist. Erst jetzt lässt sich die E-Rezept-App aktivieren.