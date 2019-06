E-Roller bis Tempo 50 Wie deutsche Hersteller die städtische Mobilität verändern

Das Team von Unu befindet sich derzeit auf den letzten Metern des Produktstarts. Ab August soll der neue Roller auf den Markt kommen. Unus Leitspruch: „Designed in Berlin. Engineered in Germany. At home in all cities“. Ein Großteil der Hardwarekomponenten des neuen Rollers wurde bei PEM Motion in Aachen entwickelt. Die Ausgründung der RWTH Aachen ist kein Unbekannter im Markt. Das Unternehmen hat etwa auch beim Streetscooter der Deutschen Post und dem Elektroauto E.Go des Elektromobilitäts-Enthusiasten Günther Schuh von der RWTH Aachen mitgewirkt. Designt wurde der Roller in Zusammenarbeit mit dem Industriedesigner Christian Zanzotti von einem Team in der Unu-Zentrale in Berlin, das in einem ehemaligen Industriegebäude am Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg residiert.