E-Roller bis Tempo 50 Wie deutsche Hersteller die städtische Mobilität verändern

Damit steht Unu für eine neue Gruppe von deutschen Unternehmen, die in dem jungen Segment eine führende Rolle aufgebaut haben. Kein anderes europäische Land hat mehr E-Roller-Hersteller hervorgebracht. Unu aus Berlin, Govecs aus München, e-bility aus Remagen bei Bonn und Emco aus Lingen in Niedersachsen setzen auf Roller „Engineered in Europe“.



Der mobile und ökologische Zeitgeist verspricht weiteres Wachstum für die jungen Unternehmen. Der Verkehr verlagert sich zunehmend auf zwei elektrisch angetriebene Räder: E-Fahrräder, E-Tretroller und E-Scooter. Außerdem wollen die Leute ihr Fahrzeug oft gar nicht besitzen, sondern teilen. Sharingmodelle boomen – und geraten trotzdem zunehmend unter Druck. Die Betriebskosten sind hoch. Das könnte auch die Hersteller treffen.



Auch deshalb will Unu aus Berlin die Roller-Mobilität neu denken und in kleinen Schritten expandieren. Der deutschsprachige Raum war lange Zeit der einzige Markt des Startups. Die Niederlande und Frankreich sind neu hinzugekommen. Das Unternehmen verkauft die Roller seit 2013 ausschließlich online und liefert das Fahrzeug dann direkt bis zur Haustür. Das Design ähnelt dem des klassischen Vespa-Rollers. Das Höchsttempo ist auf 50 Kilometer pro Stunde limitiert, damit die Besitzer ihn auch mit normalem Autoführerschein fahren können. Ein Roller kostet rund 3000 Euro. Wer weiter als 50 Kilometer fahren will, benötigt einen zweiten Akku für 700 Euro extra.