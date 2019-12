E-Scooter Lime hat Ärger mit seinen „Juicern“

Doch auch das Laden mit handelsüblichen Schnellladern, die Lime seinen „Juicern“ in vielen Fällen gratis zur Verfügung stellt, ist offenbar nicht ganz unproblematisch. Auch Sven Carsten hat von Lime mehr als 30 Schnellladekabel gratis bekommen. Mehr als ein Dutzend Scooter habe er damit an die Steckdosen seiner Gewerbeimmobilie inmitten von Berlin angesteckt. „Plötzlich sind alle Lichter bei mir ausgefallen, weil die Belastung wohl einfach zu groß war“, sagt Carsten. Bis heute würden Teile der Stromversorgung seiner Immobilie deshalb nicht mehr funktionieren. Lime wirft er vor, ihn nicht darüber aufgeklärt zu haben, dass man nur eine bestimmte Zahl an Aufladegeräten an das Haushaltsnetz anstecken darf.