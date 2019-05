E-Scooter-Unfälle Ein Blick ins Ausland zeigt, was Deutschland blühen könnte

Wer sich im Stadtzentrum von Austin einen E-Scooter mit dem Handy ausleihen möchte, der erkennt in der App eines Anbieters vor lauter Scooter-Symbolen oftmals die Straßennamen nicht mehr – so gewaltig ist das Angebot. An den Straßenecken im Stadtzentrum tummeln sich Scooter von Bird, Lyft, Lime, Jump und vielen weiteren Anbietern. Sie locken mit simpler wie spaßiger Fortbewegung zu günstigen Preisen. In Kürze sollen sie das auch in Deutschland tun. Das hat der Bundesrat erlaubt und schon Mitte Juni dürfte es so weit sein.