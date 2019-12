E-Scooter-Verleiher Lime kündigt seinen freien Mitarbeitern vor Weihnachten

Betroffen sind laut Lime die „Juicer“ in sämtlichen 15 Städten in Deutschland, in denen der Roller-Verleiher aktiv ist. Wie viele freie Mitarbeiter des Unternehmens konkret betroffen sind, wollte Lime nicht bekannt geben. Lime gab gegenüber der WirtschaftsWoche an, für das Einsammeln seiner Roller künftig „nur noch auf Logistikpartner und eigene Mitarbeiter“ zu setzen. Lime entspreche mit dieser Umstellung dem „Wunsch der Städte“ und will dadurch „die Verlässlichkeit und Verfügbarkeit“ für Kunden optimieren. Dass die Kündigungen unmittelbar vor Weihnachten erfolgen, begründete Lime damit, dass das Unternehmen die Umstellung auf das neue System vor dem Saisonstart im Frühjahr abschließen will.