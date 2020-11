Easyjet-Chef Lundgren „Wir reden über Ausgleichzahlungen mit der deutschen Regierung“

Finden Sie den Service des BER besser als an den Service der meisten Ihrer anderen Flughäfen?

Die Vorbereitungen auf den Tag der Eröffnung haben uns gezeigt, dass der Flugbetrieb besser sein wird. Was nun den Service für Kunden angeht: Das will ich jetzt in den ersten zwei Tagen des Betriebs noch nicht beurteilen. Aber ich glaube, der BER hat das Potenzial, einer der besten in Europa zu werden, der auch weltweiten Vergleichen standhält.



Schon bisher litt Ihr Unternehmen stark unter den Reisebeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Nun haben Deutschland und andere Länder die Maßnahmen verstärkt und etwa Touristen Hotelübernachtungen untersagt, was Privatreisen zum erliegen bringt. Wie stark wird Sie das zusätzlich belasten?

Den genauen Effekt können wir noch nicht abschätzen. Aber klar ist: Es macht eine bereits sehr schwierige Situation noch mal schwieriger.