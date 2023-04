Ebay Kleinanzeigen Das müssen Sie beachten, wenn Sie über die Plattform handeln

Ist das der Fall, müssen die Plattformbetreiber Personendaten, Steueridentifikationsnummer, die Anzahl der Transaktionen und die Höhe der Verkaufserlöse plus Gebühren an die Finanzämter herausgeben.



Lesen Sie auch: Geschäfte auf Ebay und Co. – was der Fiskus bald über Sie weiß