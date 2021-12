Eigenes 5G-Netz Wie der Flughafen Köln-Bonn die Telekom abhängt

Wenn das Netz in Köln-Bonn fertig ist, können Flugzeuge nach der Landung Daten über ihren Wartungszustand direkt zu den Herstellern funken. Die jetzigen LTE-Netze brechen unter der Last der gesendeten Daten immer wieder zusammen. Auch soll 5G dabei helfen, den Flughafen so effizient wie möglich zu betreiben: Köln-Bonn rangiert in den Top-Ten der europäischen Frachtflughäfen. Mit Hilfe des neuen Netzes sollen künftig Pakete automatisch auf festgelegten Routen über das Flughafengelände transportiert werden können.