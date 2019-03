„Ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ Post holt Delivery-Mitarbeiter zurück in den Haustarifvertrag

Appel arbeitet gerade an der Sanierung des deutschen Brief- und Paketgeschäfts und ist dabei mehr denn je auf motivierte Mitarbeiter angewiesen. Getrieben durch den boomenden Online-Handel war das Paket-Geschäft rasant gewachsen - noch schneller waren aber die Kosten gestiegen. Appel will nun das Ruder herumreißen, etwa dadurch, dass Beamte vorzeitig in Rente geschickt werden. „2019 werden wir einen großen Schritt nach vorne machen und im deutschen Brief- und Paketgeschäft deutlich besser aufgestellt sein“, hatte Appel versprochen. Eine Sanierung des Brief- und Paketgeschäfts in Deutschland ist eine Voraussetzung dafür, dass die Post das operative Gewinnziel 2020 von mindestens fünf Milliarden Euro erreicht.