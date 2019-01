Einigung mit Verdi Media Broadcast führt Vier-Tage-Woche ein

Für das Unternehmen reduzieren sich durch die Arbeitszeitverkürzungen die Personalkosten. Das Bruttogehalt werde bei den tariflichen Mitarbeitern mindestens um 7,29 Prozent gesenkt, heißt es in der Mitteilung von Media Broadcast. Verdi verweist auf vereinbarte Ausgleichszahlungen in der betrieblichen- und in der gesetzlichen Altersversorgung.