Eintritt für Venedig „Wenn solch ein Preis verlangt wird, werden nicht sofort alle Besucher wegbleiben“

Was sagt die Forschung über den Zweck von Kurtaxen: Lohnt sich das für die Orte und Städte?

Unbedingt! Damit werden vielfältige Maßnahmen finanziert, was touristische Infrastruktur und Instandhaltung anbelangt und auch den Einwohnenden zu Gute kommt. Das Geld kommt unmittelbar dem Ort zugute. Auch da gibt es kritische Stimmen, die fragen: Wem gehört denn der Strand? In der Regel sind die Einwohner der Orte von der Kurtaxe ausgeschlossen. Aber wenn jemand sehr nah an der Ortsgrenze wohnt, muss er streng genommen auch die Kurtaxe entrichten, was regelmäßig für Missstimmung sorgt. Was die Eintrittspreise betrifft: Hier sind mir keine Studien bekannt, ob und wie viele Menschen wegbleiben.