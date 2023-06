Eintrittskarten-Gigant Eventim Prügel für den Quasi-Monopolisten sind scheinheilig

Natürlich ist es leicht, Eventim zu kritisieren. Der Münchener Konzern tritt im Wettbewerb, vorsichtig gesagt, sehr offensiv auf. Laut Entscheidungen des Bundeskartellamts und des Bundesgerichtshofs (BGH) wickelt Eventim hierzulande mit seinen Tochtergesellschaften und Partnern wertmäßig rund drei Viertel des deutschen Ticketgeschäfts ab. Dank einer schwer durchschaubaren Preispolitik bleiben gut 40 Prozent operativer Gewinn von dem, was die Kunden als Gebühr zahlen. Dazu ist Eventim stark als Veranstalter und vertreibt seine Tickets selbst – „entzieht“ sie also dem Markt, so der BGH.