Einzelhandel an Bahnhöfen Deutsche Bahn verzichtet vorübergehend auf Mieten

Die Deutsche Bahn verdiente mit der Vermietung der Läden in den Bahnhöfen von Kiel bis Konstanz im vergangenen Jahr 393 Millionen Euro. Das Geschäft gilt als krisenfest und ist seit Jahren ein fester Umsatz- und Gewinnbringer des Konzerns. Die Bahn änderte vor einigen Jahren ihre Strategie, die Vermarktung der Geschäfte an Shoppingbetreiber auszulagern. Seitdem wird nur noch der Hauptbahnhof in Leipzig und die Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof nicht von der Bahn selbst vermarktet.



