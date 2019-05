Elektrische Tretroller Bundesrat erlaubt E-Scooter, doch Kampf hinter Kulissen tobt längst

In den USA könnten Uber, Bird und Co. laut McKinsey dann bis zu 300 Milliarden US-Dollar umsetzen, in Europa zwischen 100 und 150 Milliarden und in China lediglich 30 bis 50 Millionen. Das liegt laut den Studienautoren daran, dass die Preise für Sharing-Angebot in China nur etwa 20 Prozent der Preise in den USA ausmachen.