Elektrische Tretroller Bundesrat erlaubt E-Scooter, doch Kampf hinter Kulissen tobt längst

Dafür müssen die Roller nur noch entsprechend genutzt werden. Unternehmen wie Bird stehen immer wieder in der Kritik, da sie mit ihren Scootern die Städte überfluten würden. Patrick Studener von Bird will dieser Kritik entgegnen: „Normalerweise fangen wir in jeder Stadt mit ungefähr 100 E-Scootern an und vergrößern diese Flotte auch nur, wenn die Roller gut angenommen werden und mehrmals am Tag gefahren werden.“ Bislang habe das in jeder Stadt gut funktioniert. Zudem könne die Zahl der Scooter dynamisch angepasst werden: „Im Winter ist es zum Beispiel sinnvoll, die Anzahl der Scooter zu reduzieren.“ Konkurrent Lime ist in Wien sogar mit 250 Rollern gestartet und vermietet momentan schon 1000 Scooter in der österreichischen Metropole.