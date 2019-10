Elektro-Lieferwagen der Post StreetScooter-Expansion kommt nicht vorwärts

Bisher hat die Post nur einen Teil dieser Strategie erfüllt: Die Produktion in Übersee. Vor einem Monat gab der Konzern bekannt, dass er den StreetScooter in China fertigen will, zusammen mit dem chinesischen Autobauer Chery. Bis 2021 soll der StreetScooter dort in Serie vom Band laufen, und zwar gleich mit einer Kapazität von 100.000 Stück im Jahr. Und auch in den USA soll in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Fabrik entstehen.