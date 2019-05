Elektro-Tretroller in München „Wir rechnen mit 10.000 Rollern“

Worauf kommt es denn an, damit Mikromobilität zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Stadt München beiträgt?

Es geht um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Mobilität und Verkehr. Die Leistungsfähigkeit hängt von der Fläche ab, die für eine Fahrt in Anspruch genommen wird. Je mehr Platz ein Verkehrsmittel pro Person und Fahrt verbraucht, desto weniger Platz gibt es für andere. Das ist das Einmaleins der städtischen Verkehrspolitik. Wenn die Mikromobilität also dazu beiträgt, dass private Autofahrten mit ihrem hohen Flächenverbrauch verstärkt stattdessen mit den flächensparenden Angeboten des Umweltverbunds, vor allem dem Öffentlichen Verkehr, zurückgelegt werden, dann wird das Gesamtsystem effizienter und leistungsfähiger. Immerhin rund 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger leben schon heute in München ohne eigenes Auto, innerhalb des Mittleren Rings sind es sogar 50 Prozent.