Elektromobilität Mietkonzern Vonovia steigt ins Ladesäulen-Geschäft ein

Große Profiteure solcher Fördertöpfe dürften in den nächsten Jahren ausgerechnet jene Großvermieter sein, die derzeit so umstritten sind. Deutschlands größter Wohnungseigentümer Vonovia beispielsweise denkt offen darüber nach, groß ins Ladesäulengeschäft einzusteigen. Es passt schließlich perfekt in dessen derzeitige Konzernstrategie, in Zeiten der Mietpreisbremse mit Nebenkosten-Dienstleistungen neue Einnahmequellen zu entwickeln.



Künftig könnte Vonovia dann nicht nur als Anbieter der Säule eine Marge kassieren, sondern auch den mit Solaranlagen auf den Wohnhausdächern erzeugten Strom direkt an die Mieter weiterverkaufen. Die können ihr Auto damit dann auf der Straße laden. Die ersten 70 Ladesäulen baut Vonovia gerade in 36 über die Republik verteilten Wohnanlagen auf. Dabei gebe es momentan einen leichten Fokus auf Nordrhein-Westfalen, sagte ein Vonovia-Sprecher der WirtschaftsWoche. Und die Anlagen entstünden hauptsächlich im Freien, nicht in Tiefgaragen.