Theranos-Gründerin einigt sich mit US-Börsenaufsicht

Die SEC veröffentlichte ihre Betrugsvorwürfe gegen Holmes am Mittwoch zum ersten Mal, zusammen mit der Bekanntgabe des Vergleichs. So habe sie Geldgebern erzählt, mobile Geräte der Firma würden in Kampfeinsätzen in Afghanistan sowie in Rettungshubschraubern eingesetzt. Das stimmte jedoch nicht. Den Investoren sei auch ein Umsatz von 100 Millionen Dollar im Jahr 2014 in Aussicht gestellt worden. Tatsächlich habe Theranos in dem Jahr weniger als 100 000 Dollar eingenommen. Nur 12 der von der Firma angebotenen Bluttest-Varianten seien auf den eigenen Maschinen durchgeführt worden. Die Ergebnisse waren zudem so unzuverlässig, dass Theranos sie nachträglich in großem Stil annullieren musste. Holmes und die Firma gestanden bei dem Vergleich mit der SEC keine Schuld ein.