Emirates, Etihad, Qatar Was vom Golfwunder übrig bleibt

Das eröffnet den arabischen Marktführern eine neue Rolle im Umgang mit den westlichen Fluglinien: Allianzpartner statt Angstgegner. Das war bislang schwer, so ein ehemaliger Chef der Star Alliance um Lufthansa und United. „Früher passten die nicht zu uns oder in die Skyteam-Allianz mit Air France-KLM, weil sie uns mit ihrem Hyperwachstum automatisch die Kunden geklaut hätten“, so der Manager. „Mit einem Plus in Höhe des Marktes ist eine Co-Existenz möglich.“



Den Anfang hat Qatar gemacht. Die Linie ist bereits Mitglied bei Oneworld um British Airways – „und nach vielen Spannungen kommt sie da offenbar sogar mit American Airlines aus“, so ein Kenner der Allianz. Dem Beispiel könnte Emirates bald folgen. Sie könnte näher an Lufthansa und die Star Alliance heranrücken, die dringend einen zuverlässigen Partner mit Topservice in der Region Arabien und Indien suchen. Die gegenseitige Wertschätzung ist jedenfalls da. Denn Lufthansa-Chef Carsten Spohr besucht Emirates-Chef Tim Clark regelmäßig im Büro, wenn er in Dubai ist – und der Brite schaut auch gern bei Spohr vorbei.



Mehr zum Thema:

