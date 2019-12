Platz 10: Emirates (Score: 7,80/10)

Pünktlichkeit: 7,5/10

Servicequalität: 8,9/10

Forderungsbearbeitung: 7,1/10





Methodik: AirHelp, ein Portal für Fluggastrechte, erstellt jedes Jahr ein weltweites Ranking für die bekanntesten Fluggesellschaften der Welt. Der sogenannte AirHelp Score soll zeigen, welche Fluggesellschaft den besten Service bietet, pünktlich ist und ihre Passagiere angemessen betreut, wenn es zu Problemen kommt. Der diesjährige Score untersuchte und bewertete 72 Fluggesellschaften der Welt. Die Fluggesellschaften wurden danach ausgewählt, welche am bekanntesten sind und mit denen am meisten geflogen wird. Die Kategorien Pünktlichkeit, Servicequalität und Forderungsbearbeitung tragen jeweils zu 33,33 % zum finalen Score der Fluggesellschaft für das Ranking bei. Deutsche Fluglinien wie Lufthansa oder Eurowings landeten nur auf den Plätzen 24 und 45 im Ranking und sind deshalb in dieser Zusammenstellung nicht enthalten.



Bild: REUTERS