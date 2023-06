Ende einer angeblichen Erfolgsgeschichte Batterie-Start-up Blackstone meldet Insolvenz an

Der Mutterkonzern Blackstone Resources hat schon seit dem vergangenen Jahr Ärger in der Schweiz. Behörden hatten Regelverletzungen in der Rechnungslegung und Marktmanipulationen beanstandet. Die Aktien mussten von der Börse genommen werden. Blackstone zeigte sich mit den Vorwürfen „nicht einverstanden“ und stellte den Rückzug von der Börse als eigene Entscheidung dar. Man wolle „in Kürze“ in Deutschland, England oder den USA an die Börse. Die Aktionäre müssten sich „etwas gedulden“. Bis heute hat Blackstone keinen neuen Handelsplatz präsentiert.