Energiekrise, Ukrainekrieg, Inflation Furchtbares neues Jahr? In diesen Branchen wird es eng

„Zudem stehen bei vielen krisengebeutelten Unternehmen derzeit Überprüfungen von in der Pandemie beantragtem und bewilligtem Kurzarbeitergeld an – etwa in der Phase der Lockdowns“, sagt Elske Fehl-Weileder, Rechtsanwältin bei der Insolvenzkanzlei Schultze & Braun. Neben dem enormen administrativen Aufwand berge eine mögliche Rückforderung von Kurzarbeitergeld ein finanzielles Risiko für die betroffenen Unternehmen. „Denn das Kurzarbeitergeld wurde zum Teil bereits vor Jahren an die Arbeitnehmer in Kurzarbeit ausgezahlt“ und steht den Unternehmen nun nicht mehr zur Verfügung. Kurzum: „Corona-Krise, Lieferketten-Krise, Ukraine-Krise – die Krisen geben sich die Klinke in die Hand und die Insolvenzgefahr steigt“, bilanziert Fehl-Weileder.