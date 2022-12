Energiekrise und Inflation Diese Insolvenzen hielten Deutschland 2022 in Atem

Details will Chefsanierer Arndt Geiwitz im Januar bekannt geben. Er war schon bei Galerias erstem Schutzschirmverfahren als Restrukturierer an Bord, ebenso wie der vorläufige Sachwalter Frank Kebekus und weitere Beteiligte. Wenig überraschend sorgte die personelle Konstellation in der Insolvenzszene für Kritik. Zumal Kebekus kurz vor dem Galeria-Mandat ein kräftebindendes und anspruchsvolles Großverfahren übernommen hat: Der Düsseldorfer Jurist lotst den Autozulieferer Borgers als Insolvenzverwalter durchs Verfahren. Als er Mitte Oktober am Unternehmenssitz in Bocholt antrat, waren die Kassen der Gruppe mit ihren rund 4.600 Mitarbeitern leer. Kebekus musste die Autohersteller rasch zu Zugeständnissen bewegen und die Investorensuche vorantreiben. Inzwischen zeichnet sich aber eine Lösung ab.