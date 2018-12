Engpässe und Ausfälle Warum auch 2019 im Luftverkehr Chaos droht

Hauptkunde Lufthansa will in den kommenden Jahren in München wachsen, indem er größere Flugzeuge von Frankfurt an die Isar verlagert, doch auch diese Möglichkeit ist endlich. Wenn in Berlin der Pannenflughafen BER irgendwann in den nächsten Jahren ans Netz geht, reichen seine Abfertigungskapazitäten voraussichtlich schon nicht mehr, um die beiden bisherigen Airports der Hauptstadt zu ersetzen.



Größere Reserven hat das deutsche Flughafensystem derzeit nur in Frankfurt, wo mit den vorhandenen vier Bahnen noch mehr als 200.000 zusätzliche Flugbewegungen pro Jahr möglich sind. Das entspricht der gegenwärtigen Zahl von Starts und Landungen des ebenfalls überlasteten Flughafens Düsseldorf.