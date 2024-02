Entlassung aus U-Haft Wirecard-Kronzeuge Bellenhaus auf freiem Fuß – Braun bleibt im Gefängnis

Damals, im Sommer 2020, flog der ehemalige Dubai-Statthalter von Wirecard nach München und stellte sich den Behörden. Am 6. Juli 2020 kam er in U-Haft. Weil er über den Milliardenbetrug ausgepackt hat, kam auch Braun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft sieht Braun als Chef der Wirecard-Bande, die Milliardenumsätze aus Geschäften mit Drittpartnern erfunden hat – Braun selbst sieht sich dagegen als Opfer einer kriminellen Bande um den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek und Bellenhaus.