Entlassungen Spielzeughersteller Haba streicht 500 Stellen

Der angeschlagene Spielwaren- und Möbelhersteller Haba baut rund 500 Stellen ab. Im Zuge einer Neuausrichtung sollen die Beschäftigten das Angebot zur Übernahme in eine Transfergesellschaft bekommen. Dies teilte Mario Wilhelm, Geschäftsführer der Haba Familiygroup, am Dienstag mit. Die Laufzeit der Transfergesellschaft soll demnach ein halbes Jahr betragen. Am Hauptsitz des Traditionsunternehmens im oberfränkischen Bad Rodach sollen künftig noch rund 1000 Menschen beschäftigt werden.