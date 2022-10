Erstaunliches Zugeständnis Lufthansa verzichtet auf die neue Billiglinie

Wohl auch darum wirken die Fortschritte zwischen den Parteien in den ersten sechs Wochen recht konkret. So habe man „die Redaktionsphase zur Tarifeinigung erfolgreich abgeschlossen. Damit steht der Rahmen für die Verhandlungen“, heißt es in der Mitteilung, und: man wolle die 2021 von der Lufthansa gekündigte Perspektivvereinbarung „PPV als zukunftsfähigen Rahmen erneuern.“ Die hatte die Lufthansa 2021 gekündigt, um mehr Flugzeuge verlegen zu können von der Marke Lufthansa mit ihren relativ hohen Arbeitskosten hin zu in dem Bereich günstigeren Fluglinien im Konzern. Das ist nun offenbar vorbei.