Erste Etappe abgeschlossen Vernehmung von Markus Braun im Wirecard-Prozess beendet

Braun ist in den vergangenen vier Wochen vor Gericht zeitweise eher wie ein Ankläger denn als Angeklagter aufgetreten: Er legte mehrere Präsentationen sowie eine umfangreiche Sammlung von Kontoauszügen, Emails und anderen Dokumenten vor, die seine These belegen sollen. „Die Beweislage ist erdrückend“, hatte Braun in der vergangenen Woche dazu gesagt.



Im mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 sind der frühere Vorstandschef und zwei weitere frühere Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt.