Erweiterter Vorstand Deutsche Bahn Evelyn Palla wird neue Bahn-Vorständin

Die Personalie Huber ist keine Überraschung, ebenso war Peterson als neuer Vorstand seit längerem im Gespräch. Die Bahnmanagerin Palla kann auf eine langjährige Bahn-Vita zurückblicken. Bei den ÖBB war sie in der Sparte Personenverkehr zunächst fürs Controlling zuständig. Später leitete sie den Einkauf.



Lesen Sie auch, weshalb Verkehrsminister Wissing (FDP) die Sanierung des Bahn-Netzes selbst in die Hand nehmen will. Die Arbeiten sollen 2024 beginnen und bis 2030 andauern.