Erzeugerpreise auf Rekordhoch Inflation: Der Preis für Klimaschutz und Deglobalisierung

Nach der Überlastung im vergangenen Jahr leiden die Hersteller von Toilettenpapier und Küchenrollen vor allem unter hohen Rohstoffkosten und geringer Auslastung. Der Handelsmarkenproduzent Wepa will daher flexible Preise in den Verhandlungen mit den Supermarktketten etablieren. So sollen die Abgabepreise an den Handel in langfristigen Verträgen an Rohstoff- und Energiepreise gekoppelt sein. Demnach würden bei steigenden Rohstoffpreisen auch die Abgabepreise in den Verträgen steigen. Fielen die Kosten wieder, falle auch der Abgabepreis zum kommenden Monat.