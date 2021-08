Erzeugerpreise auf Rekordhoch Inflation: Der Preis für Klimaschutz und Deglobalisierung

Bislang deutet aber nichts auf einen abnehmenden Preisdruck hin. Ganz im Gegenteil: Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie, sagte Anfang der Woche auf einer Veranstaltung des Verbands, dass „bei vielen wichtigen Vormaterialien weiterhin erhebliche Engpässe“ bestünden. Neben Holzwerkstoffen seien auch Metallkomponenten, Beschläge, elektronische Bauteile, Polsterschäume, Bezugsstoffe und Verpackungsmaterialien knapp – also genau jene Güter, bei denen es zuletzt die größten Preissteigerungen gab. In einer Verbandsumfrage gaben 42 Prozent der befragten Möbelhersteller an, dass sich der Materialmangel im Juli 2021 gegenüber dem Vormonat weiter verschärft habe und es wegen der Engpässe zu Einschränkungen und Verzögerungen in der Produktion komme. „Es ist davon auszugehen“, konstatiert Verbandspräsident Kurth, „dass die höheren Produktionskosten in der Wertschöpfungskette weitergegeben werden müssen.“