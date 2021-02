Essenslieferant: Delivery Hero verdoppelt den Umsatz – und macht trotzdem weiter Verlust

Die Zahl der Bestellungen legte um 96 Prozent auf 1,3 Milliarden zu. Wegen hoher Investitionen in die Expansion schreibt Delivery Hero aber weiter Verluste. Die genaue Summe will das in mehr als 40 Ländern aktive Unternehmen, das sein Deutschland-Geschäft („Lieferando“) an den Konkurrenten JustEatTakeaway.com aus den Niederlanden verkauft hat, erst im April bekanntgeben. Die bereinigte Ebitda-Marge habe bei minus 16 Prozent gelegen.