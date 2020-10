Essenslieferdienst: Delivery Hero steigert Umsatz um 99 Prozent

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat dank des Booms für Außerhaus-Bestellungen in der Coronakrise seinen Umsatz erneut fast verdoppelt. Die Erlöse kletterten im dritten Quartal um 99 Prozent auf 776 Millionen Euro, wie der in Berlin ansässige Dax-Neuling am Mittwoch mitteilte. „Das dritte Quartal war für uns ein weiterer Rekord in Bezug auf Umsatz- und Bestellwachstum“, sagte Firmenchef Niklas Östberg.