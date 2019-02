Essenslieferdienst Delivery Hero wächst deutlich

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im vergangenen Jahr von einem Anstieg bei den Bestellungen profitiert. Der Umsatz legte um rund 56 Prozent auf etwa 792 Millionen Euro zu, wie das Berliner MDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen seine eigene Prognose, wonach mit höchstens 785 Millionen Euro gerechnet wurde. In den Erlösen ist das Deutschland-Geschäft (Pizza.de, Lieferheld, Foodora) noch enthalten, das Delivery Hero im Dezember für mehr als eine Milliarde Euro an die niederländische Lieferando-Mutter Takeaway.com verkauft hat. Trotzdem werde der Firmensitz in Berlin bleiben, kündigte Firmenchef Niklas Östberg an. An der Börse kamen die Geschäftszahlen gut an. Die Aktie legte zum Handelsstart 1,2 Prozent zu.