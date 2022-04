Essenslieferdienst Delivery Hero wächst zum Jahresstart weiterhin deutlich

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist zum Jahresauftakt kräftig gewachsen. Der Umsatz legte im ersten Quartal um 52 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu, wie der Berliner Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Erst Anfang April hatte Delivery Hero neue Kredite aufgenommen und sich damit ein dringend benötigtes Finanzpolster besorgt. Nun erklärte Firmenchef Niklas Östberg, dass er sich freut, "bestätigen zu können, dass wir uns auf einem klaren Weg zur Profitabilität befinden". Delivery Hero will im kommenden Jahr auf Konzernebene profitabel sein. 2021 stand noch ein Verlust von knapp 1,1 Milliarden Euro in der Bilanz.