Essenslieferdienst: Delivery Hero will in weitere deutsche Städte expandieren

Der Berliner Dax-Konzern will sich nicht zu den Kosten für die Deutschland-Rückkehr äußern. Im Mai hatte Firmenchef Niklas Östberg allerdings gesagt, dass sie wohl „jahrelang keinen Gewinn in Deutschland“ erzielen werden. Die Höhe der konzernweiten Investitionen im laufenden Jahr hat das in mehr als 50 Ländern aktive Unternehmen, das operativ seit Jahren Verluste schreibt, mit rund 550 Millionen Euro veranschlagt. Am Donnerstag gibt Delivery Hero Einblick in das Geschäft im ersten Halbjahr. Erst am Montag hatte die 2011 gegründete Firma mit der Beteiligung am britischen Wettbewerber Deliveroo Schlagzeilen gemacht.