Essenslieferdienste „Ich kann Deliveroo diesen Rückzug nicht verübeln“

Nun herrscht auf dem deutschen Markt der Essensauslieferungen ein Quasi-Monopol der beiden fusionierenden Unternehmen Take Away und Just Eat, mit den Marken Lieferando und Lieferheld – eine Besonderheit der Plattform-Ökonomie?

Deutschland stellt für die Plattformwirtschaft eine Besonderheit dar – im Guten wie im Schlechten. Deutschland ist wahrscheinlich einer der herausforderndsten und teuersten Märkte Europas, weil die Marktdurchdringung so gering ist. Auf dem Papier ist es also ein attraktiver Markt: wohlhabende Verbraucher, eine hohe Konzentration der Konsumenten in den Städten, ein gutes Verkehrsnetz und eine starke digitale Kultur. Trotz des leichten Anstiegs in jüngster Zeit weist Deutschland nach wie vor eine der niedrigsten Arbeitslosenzahlen in der Europäischen Union auf. Der Wettbewerb um Fahrer für Essenslieferdienste ist daher extrem hoch. Dies in Verbindung mit der fehlenden Differenzierung der Lieferdienste erschwert es, auf dem Markt Fuß zu fassen, wenn man nicht bereits etabliert ist.