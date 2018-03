ETF: Günstige Anlage oder Systemrisiko mit drei Buchstaben?

Doch schon jetzt haben einige Vorfälle Aufseher alarmiert. ETF sind in der Finanzwelt so etwas geworden wie Facebook und Google für das Internet. Alles sehr praktisch und nützlich, aber undurchsichtig, mächtig und durch einfache Regulierung kaum einzufangen, zudem extrem schnell und deshalb geht auch schnell mal etwas schief. Das ist der Unterschied zwischen den ETF und traditionellen Fonds, die häufig nicht im normalen Börsenhandel in Sekundenschnelle gekauft werden können. Bei ihnen legen Banken meist erst dann einen Preis fest, wenn auch der Inhalt des Fonds, also die Aktien oder Anleihen bewertet werden können. ETF halten zudem, anders als aktive Fonds, keine Liquidität, die Anteilverkäufe durch Anleger schnell bedienen können. Wird ein ETF-Anteil verkauft, muss entweder dafür direkt ein Käufer gefunden werden oder für die Aktien aus dem zugrundeliegenden Index. Und all das muss sehr schnell gehen.