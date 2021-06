EU-Gericht kippt Staatshilfe Condor: Niederlage ohne Folgen

Das ist erstmal gestoppt, so die Fluglinie in einer ersten Stellungnahme. Aus Sicht des Unternehmens, heißt es da erwartungsgemäß, „hat das Urteil … keinerlei Auswirkung auf die Liquidität von Condor. Für Kunden und Partner ändert sich nichts“. Dazu sei man „auch weiterhin mit der Bundesregierung, dem Land Hessen und der Europäischen Kommission in engem und konstruktivem Austausch, weil mit der Übernahme von Condor durch Attestor ohnehin eine Umstrukturierung der bereits gewährten Covid-19-Beihilfe einhergeht.“

Doch auch wenn die Condor erstmal weiter fliegen darf, ganz gerettet ist sie noch nicht. Zum einen ist die Rückzahlung nicht gestoppt, sondern streng genommen vorläufig nur verschoben. Nun kommt es darauf an, dass die EU – und damit auch die Bundesregierung – die im April 2020 auf die Schnelle umgesetzte Hilfe besser begründen. Das Überleben eines angeschlagenen Unternehmens zu sichern, reicht da sicher nicht aus, selbst wenn Condor vor der Krise profitabel war und vor allem durch die Insolvenz der damaligen Muttergesellschaft Thomas Cook in Not geraten ist. „Nachdem die EU-Kommission jetzt bereits den zweiten Fall verloren hat, muss sie strenger an die Sache rangehen, allein schon um in Zukunft in ähnlichen Fällen glaubwürdig zu bleiben“, so ein Kenner der Brüsseler Szene.